ニューヨーク・タイムズの編集主幹が住む集合住宅の玄関が赤いペンキで汚された/Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）米紙ニューヨーク・タイムズの編集主幹ジョセフ・カーン氏が居住するグリニッチ・ビレッジの集合住宅が２９日未明、赤いペンキと落書きで汚された。赤いペンキは集合住宅の壁や玄関の階段などに付着。階段の下には「ジョー・カーンは嘘（うそ）をつく、ガザは死んでいる」と書かれていた。同紙はかねて、ガ