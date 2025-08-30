¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê26¡Ë¤¬30Æü¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºî¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡¢TVerÇÛ¿®¤Ê¤É¤¢¤ê¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿½¸¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥°¥¢¥à¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¸¶ºî¼Ô¤Î·Ë¤¢¤¤¤ê»á¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø