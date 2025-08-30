神戸女性刺殺事件で逮捕された男は別のストーカー事件も起こしていました。ストーカー被害の深刻化を受け、警察庁がストーカー規制法改正の検討を始めています。今回の#みんなのギモンでは、「どう防ぐ？ストーカー規制法改正へ」をテーマに解説します。■深刻なストーカー事件…法改正へ社会部・警察庁担当高柳遼太郎記者「今回の神戸の事件で逮捕された男は、過去にストーカー事件を起こしていました。そして2025年4月には、神