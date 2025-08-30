●ロッキーズ7−11カブス○＜現地時間8月29日クアーズ・フィールド＞シカゴ・カブスが西地区最下位ロッキーズとの敵地3連戦を先勝。鈴木誠也外野手（31）は「3番・指名打者」でフル出場し、12試合ぶりのマルチ安打を記録した。3連敗中のカブスは2回表、ダンズビー・スワンソンが20号2ランを放って先制。4回表にはイアン・ハップの17号ソロで追加点を挙げた。直後に1点差に迫られるも、5回表にはスワンソンが満塁走者