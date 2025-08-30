セサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店と豊洲店にて、2025年8月28日(木)から期間限定フェア「the MATCHA meets OSCAR」が開催♡オスカーのグリーンをイメージした宇治抹茶スイーツが勢揃いし、自家製抹茶ホワイトチョコクッキーや抹茶アイスを使ったドーナツサンデーなど、見た目も味も楽しめるスイーツがラインアップ。まだまだ暑い季節にぴった