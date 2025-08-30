◆米大リーグロッキーズ７―１１カブス（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブス・鈴木誠也外野手が２９日（日本時間３０日）、敵地のロッキーズ戦に「３番・ＤＨ」で２試合ぶりに先発出場し、４打数２安打１得点１四球。打率は２割４分５厘。第２打席で、中越えに飛距離１２７メートルの二塁打を放った。全米一深いクアーズフィールドでなく他球場ならスタンドインという大きな打球だった。長打は１５日