◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＢ・スネル投手（３２）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・Ｄバックス戦に先発。第２子誕生後の初登板は５回１／３を４安打１失点で降板した。球数８６球で最速は９５・３マイル（約１５３・４キロ）を計測した。３回までノーヒット投球。しかし、０―０の４回。１死から４番・グリエルに初安打