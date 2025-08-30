◆米大リーグツインズ７―４パドレス（２９日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）パドレスが敵地のツインズ戦に４―７で敗れ、２連敗。直近５試合で１勝４敗となり、ダイヤモンドバックスと試合中のドジャースとのゲーム差が２・５に広がった。先発コルテスが２点の援護をもらいながら４回途中５安打３失点でＫＯ。５回までに２―７と突き放され、追いつくことができなかった。松井裕樹投手は２―６の５回