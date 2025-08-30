九州から東北南部にかけては晴れるところが多いでしょう。晴れる地域でも午後は山沿いを中心に、にわか雨の可能性があります。北海道や東北の日本海側、新潟にかけては雨が降ったり止んだりでしょう。南西諸島は局地的に雷を伴って激しく降る所がありそうです。気温です。九州から東北南部にかけて広く35℃以上の猛暑日となるでしょう。関東の内陸では、40℃に迫るような危険な暑さとなる見込みです。なるべく涼しい屋内で過ごすな