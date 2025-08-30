30日の新潟県内は猛暑日に迫る厳しい暑さが予想される一方、急な強い雨や落雷に注意が必要です。県内の30日日中の最高気温は、上越市高田で34℃、長岡市で33℃などと猛暑日に迫る予想となっています。一方で寒冷前線の影響で県内は雨が降っているところがあり、夕方にかけて雷を伴い激しい雨となる所もある見込みです。新潟地方気象台は中越・下越・佐渡では、急な強い雨や落雷に注意するよう呼びかけています。