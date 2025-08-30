学生向けの奨学金事業を行っている新潟県長岡市の山口育英奨学会の集会が開かれ、学生が交流しました。長岡市小国地区の篤志家・山口家が設立した山口育英奨学会は、毎年全国の学生に奨学金を貸与していて、集会はその奨学生同士の交流などを目的に開かれています。参加した約60人は植林地の保全活動や、小国和紙の紙すき体験を通し交流しました。【参加した学生】「（紙すき体験を）初めてやったのですごく楽しかった」「先輩から