スペインサッカー連盟(RFEF)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選の2試合に臨むスペイン代表メンバー26名を発表した。負傷の影響で長らく代表から離れていたMFロドリ(マンチェスター・シティ)とDFダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)が復帰。また、19歳FWヘスス・ロドリゲス(コモ)が初招集された。RFEF公式サイトによると、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリとカルバハルについて「一番の朗報は、彼らが回復し、サ