100円ショップ「ワッツ」の成功ヒストリーが、あす8月31日放送のテレビ大阪『日経スペシャル 関西リーダー列伝』（後4：15）で紹介される。【写真】マイカー？ 100円ショップ「ワッツ」平岡史生社長が自ら運転する姿「ワッツ」は、100円ショップ業界で4位、売上高613億円を誇る。平岡史生社長は、元教師のキャリアを持つ。1960年東京都に生まれ、早稲田大学卒業後、社会科の講師として12年勤めたが、正規職員の依頼のタイミン