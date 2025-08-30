佐賀県は２９日、佐賀市諸富町諸富津の特別養護老人ホーム「福寿園」で、入所者の６０〜１００歳代の男女３９人が食中毒を発症したと発表した。佐賀中部保健福祉事務所の調査で、患者の便からウエルシュ菌が検出された。県生活衛生課によると、２３日に施設が提供した食事が原因とみられるという。ウエルシュ菌は、カレーやスープなど、一度に多くの量を調理する食品で増殖しやすいといい、同課は「前日の調理を避け、調理後は