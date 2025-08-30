MLB・レッドソックスが日本時間30日、ウォーカー・ビューラー投手をリリースしたことを発表しました。2017年にドジャースでメジャーデビューを飾り、今季まで通算54勝を記録。2019年に14勝、2021年には16勝を挙げ、オールスターゲームにも2度選出されました。昨季は5月に右肘のトミー・ジョン手術から復帰を果たすと、ドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献。シリーズ第5戦ではリリーフ投手として9回裏に登板し、胴上げ投手とな