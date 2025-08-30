今回は、妻が出産で入院中、夫が幼稚園児の娘に「本気でブチ切れた」エピソードを紹介します。娘に「ママがいい！」と泣かれ…「妻が第二子出産のため、1週間ほど入院。その間、幼稚園児の娘を一人で見ることになりましたが、俺は娘と2人きりで1日以上過ごしたことはなく、不安でしたね。実際妻が入院したら、想像以上に大変で……。娘は毎日のように『ママがいい！』と泣いてばかりで、ほとほと疲れました。慣れない家事もしんど