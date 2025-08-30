東京メトロによりますと、地下鉄有楽町線と副都心線は、午前11時50分ごろ、小竹向原駅で信号トラブルが発生したため、いずれも全線で運転を見合わせています。この影響で、西武有楽町線も運転を見合わせています。午後0時半ごろに運転を再開する見込みです。