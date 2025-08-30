フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に生出演。名優の若山富三郎さん（享年63）、勝新太郎さん（享年65）兄弟がそろって若手時代に注目していた名優を明かした。この日は俳優の三浦友和がゲスト。徳光は三浦について「日本を代表する名優のお一人でいらっしゃいます」と紹介すると、三浦は「名優はやめてください。名優ではないんで」