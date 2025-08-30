小島麻由美が、10月15日にリリースされるポニーキャニオン時代のアルバム7作品から新たに選曲されたベスト『小島麻由美グラフィティ〜30th Anniversary Best〜』のCD、LPを引っ提げたライブが12月に開催することを発表した。あわせて、チケットの先行抽選申し込みもスタートした。サポートは旧知のメンバーであるASA-CHANG（Dr）、長山雄治（Contrabass）、塚本功（G）が担当し、12月3日に京都磔磔、12月15日に東京・渋谷WWW Xの2