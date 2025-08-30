イングランド・プレミアリーグのトットナムは２９日（日本時間３０日）、ドイツ１部ライプチヒのオランダ代表ＭＦシャビ・シモンズ（２２）を獲得したと発表した。契約期間は２０３０年夏までの５年とみられており、英メディア「ＢＢＣ」によると、移籍金は５１８０万ポンド（約１０２億６０００万円）という。トットナムは獲得に乗り出していたイングランド代表ＭＦエベレチ・エゼの補強に失敗。そこでシモンズに照準を合わせ