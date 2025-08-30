「BCNランキング」2025年8月18日〜24日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）3位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）4位ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）5位Xiaomi Sound PocketMDZ-37