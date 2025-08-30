【今週のニュースダイジェスト】 8月22〜28日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、ビックカメラの「最大11万円引き」キャンペーンについて取り上げた記事だった。フライパン「金のゴリラのひと磨き」や寝具「もはや、ねこ。」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「Anker Store mozoワンダーシティ」「Tecc LIFE SELECT 須坂店」がテーマの記事も関心が高かった。●エアコンへの買い替え補助が8万円増額ビックカメラは、東京