宮城県大和町の東京エレクトロンの工場を視察し記念写真に納まる石破首相（中央右）とインドのモディ首相（同左）ら＝30日午後石破茂、インドのモディ両首相は30日、半導体製造装置大手・東京エレクトロンの宮城県大和町の工場を視察した。経済安全保障において重視する半導体分野での連携強化を示す狙いがある。石破首相は視察後、記者団に「両国が協力して、半導体サプライチェーン（供給網）の強靱化、経済安保強化を推進して