子供の声を政策に。東京都が中高生の提案をうけ、リアルな職業体験をこの夏、始めました。東京都庁で28日に行われたのは、中高生から小池知事への「政策提案」。「起業」を中高生にとって身近なものにするための取り組みを知事に直接、プレゼンしました。いま、都が重要視しているのは“子供の声を政策に反映する”ということ。中高生が立案、提案し、採択された政策に都が予算をつけて実行します。この夏、ある政策が実現しました