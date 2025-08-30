ロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官は２９日、プーチン露大統領が３１日から中国を訪問すると発表した。９月３日に北京で行われる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードなどに参加し、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との首脳会談も検討していると明らかにした。プーチン氏と正恩氏の会談が実現すれば、事実上の軍事同盟である「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結した昨年６月以来で、更な