「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が四回、美技をみせた。ダイヤモンドバックス３番のキャロルのライトへの打球に対して、前進しスライディングしながら捕球。最初の判定はワンバウンドで打者は二塁まで進んだが、ビデオ判定では見事に捕球しており、アウトに覆った。ヘルナンデスは満面の笑み。ロバーツ監督も拍手を送っていた。球場は大盛り上が