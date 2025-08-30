焼肉チェーン「牛角」は、2025年9月10日「牛タンの日」に合わせ、牛角公式アプリ会員を対象とした特別キャンペーンを、全国の店舗(沖縄県を除く)で実施する。なお、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施しない。9月1日から12日までの平日限定で、「牛タン塩」を通常価格の半額(税込539円)で提供するほか、9月10日限定で希少部位「上タン塩」を1円(1人1枚限り)で提供する。牛角「牛タン塩」半額キャンペーン