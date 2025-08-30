アイドルユニット・INUWASIのはのんまゆが、8月26日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「美女地図」に登場した。 INUWASI・はのんまゆ「週刊SPA!」 「週刊SPA!」9月2・9日号 ライブアイドル界隈で話題沸騰のINUWASI・はのんまゆが、1st写真集を10月29日に発売。誌面では、写真集よりアザーカットを先行公開している。 はのんまゆプロフィール 東京都生まれ。アイドルグループ・INUWASIのメンバーとして2020年デビュー