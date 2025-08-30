30日は、関東や東海を中心に8月末としては異例の災害級の猛暑となる見込みで、熱中症に厳重な警戒が必要です。30日も上空の暖気やフェーン現象の影響で、朝から各地で気温が上昇しています。すでに群馬・桐生市で38.5度、埼玉・熊谷市で38.1度を観測するなど、体温を超える危険な暑さとなっています。街の人に話を聞くと、「(Q.椅子に座っていたけどどうだった？)めっちゃ熱くて“ぶあ！”ってなった」「（Q.8月末のこの暑さについ