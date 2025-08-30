米連邦控訴裁判所が２９日（現地時間）、トランプ政権が課した相互関税の大部分が権限を超える違法だと判決した。ロイター通信によると、この日、ワシントンの連邦控訴裁はトランプ大統領が関税賦課行政命令の根拠とした国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）について「国家非常事態に対応して複数の措置を取る重大な権限を大統領に付与する」と前提にした。その一方で「このうちいかなる措置も明示的に関税、関税賦課金などを課したり