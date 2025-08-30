韓国政府が来年度国防予算を今年比８．２％増の６６兆２９４７億ウォン（約７兆円）とした。これは来年度の政府総支出増加率（８．１％）を上回る数値で、２００８年（８．７％）以来の最大増加率。最近の韓米首脳会談で李在明（イ・ジェミョン）大統領が明らかにした国防費増額基調が実際に予算案に反映されたと解釈される。増える国防予算は初級幹部の処遇改善と将兵の福祉増進に重点的に投入される予定だ。また、韓国型次世代ス