ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で予約受付中の、『ファンタジア』85周年を記念した特別デザインの「おせち・三段重」を紹介していきます☆ ベルメゾン ディズニー 2026年「おせち・三段重『ファンタジア』」 © Disney 価格：28,900円（税込）※2025年9月30日