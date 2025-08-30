梅野はルーキー早川の初勝利をアシストしたことも注目された（C）産経新聞社阪神は8月29日の巨人戦（甲子園）に3ー4と惜敗。3点を追う8回に相手4番手の大勢を攻めたて、一死から3番の森下翔太が130キロスライダーを一閃、19号をマークすると4番、佐藤輝明にも34号が飛び出し、左右の大砲がチームを盛り立てるもあと一歩、及ばず。【FA権取得】阪神近本がFA取得！『年俸5億以上の価値︎』梅野はどうする？争奪戦勃発！FA