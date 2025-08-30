法務省は「法定養育費」を子ども1人当たり月額2万円とする省令案をまとめた。これにSNSでは「子ども1人、月2万で足りるわけない」など「安すぎる」との声が相次いだ。【映像】“差し押さえ”も可能 「法定養育費」とは？そもそも「法定養育費」とは何か。養育費の取り決めをしていなくても一定額を請求できる仕組みで、法定養育費が支払われない場合は財産を差し押さえて弁済を受けることができる。来年5月までに施行される