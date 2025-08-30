普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「値千金」はなんて読む？「値千金」という漢字を見たことはありますか？読めそうで読めない…という方も多いのではないでしょうか。高い価値のあることを示す言葉です。いったい、「値千金」はなんと読む