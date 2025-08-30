大切な家族であり、かけがえのない存在であるペット。そのペットが亡くなったとき、どのように供養をすればいいのか悩む飼い主も多いのではないだろうか。近年は、合同葬や個別葬、自然葬など、さまざまな供養方法が選べるようになってきている。ペットの海洋散骨サービスを行う一般社団法人LOAMOKUはこのほど、過去３年以内にペットを亡くして供養した経験がある1019人を対象に「ペットの供養方法」に関する調査を実施、