8月28日、日向坂46・金村美玖がInstagramを更新した。【写真】北海道で撮影した新曲MVオフショットを公開金村は、自身のInstagramアカウントにて、9月17日発売予定である日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』のMVが公開されたことを報告すると、「全編北海道での撮影、 素敵すぎるロケーションでした」とコメント。続けて、「衣装もかわいい〜！」「ぜひ細部までご覧ください！」と綴ると、衣装姿の写真や、同楽曲で共にダブ