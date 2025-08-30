大切な思い出をテーマに描いた「こども絵画コンクール」の展示会が、名古屋で開かれています。こども絵画コンクールは住友生命が毎年開いていて、会場には愛知県内から応募があったおよそ700点のうち入賞作品176点が展示されています。中学生の部で最優秀賞に選ばれた作品は、新しくペットを迎えた時の喜びが描かれています。展示会は30日午後3時まで開かれ、最優秀賞に選ばれた作品は全国審査会に出品