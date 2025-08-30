チャイナエアラインとサウスウエスト航空は、インターライン契約を締結した。チャイナエアラインの台北/桃園〜ロサンゼルス・オンタリオ・サンフランシスコ・シアトル・フェニックス線と、サウスウエスト航空のアメリカ100都市以上の接続路線を一度に予約できるようになる。2026年1月19日以降の旅程が対象となる。今後、マイルの相互積算や共同運航（コードシェア）などの展開も見込む。