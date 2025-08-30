マンチェスター・ユナイテッドは今季も苦境に陥っている。プレミアリーグ開幕から２試合白星がなく、リーグカップでは４部相手にまさかの敗退を余儀なくされた。ルベン・アモリム監督の進退が騒がれているのは周知のとおりだ。OBのウェイン・ルーニーは、チーム内部で「何かが壊れている」との見解を示した。古巣は「自分を見失っている」という。英公共放送『BBC』が報じている。リーグカップ敗退後、指揮官は「次の試合に