物価高の影響などで苦しむ、ひとり親家庭の子どもの養育費などについて無料の電話相談会が行われています。全国一斉で司法書士らが相談にのっています。「子もどのための養育費相談会」では、午前10時から司法書士が無料で電話相談を受け付けています。日本では子どもの9人に1人が貧困状態で一人親家庭ではおよそ半分が貧困状態となっています。一因となっているのが養育費の問題で、離婚した母子家庭で「養育費の取り決めをしてい