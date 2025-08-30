東京都心は午前11時53分に37.9℃まで上がり、今年一番の暑さになりました。【映像】東京都心で37.9℃（東京・渋谷の様子）今年の猛暑日日数は24日目で、これまでの最多記録を更新しています。改めて屋外だけでなく屋内でも水分補給を心がけ、積極的に冷房を利用し熱中症に警戒してください。（ANNニュース）