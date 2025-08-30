東京メトロ有楽町線は３０日午前１１時５０分から小竹向原駅で信号確認を行った。この影響で、同線と副都心線がそれぞれ全線で運転を見合わせた。有楽町線では午後０時１６分から見合わせ区間が和光市―池袋駅間に短縮。同０時５２分に両線とも全線で再開した。