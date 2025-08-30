29日夜に線状降水帯が発生した青森県の津軽地方では、6つの市町村で一時、土砂災害警戒情報が出されました。気象台は引き続き、土砂災害などに注意を呼びかけています。津軽では29日、発達した雨雲が同じ場所に停滞する線状降水帯が発生しました。降り始めから30日午前5時までの降水量は、五所川原市市浦で89.5ミリ、外ヶ浜町蟹田で66ミリなどとなっています。6市町村に土砂災害警戒情報が出されましたが、午前3時半すぎにすべて解