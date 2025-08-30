NPB(日本野球機構)は、30日の公示を発表。日本ハムは加藤貴之投手を登録しました。加藤投手は今季16試合に先発し、8勝5敗、防御率3.13の成績。前回の登板は16日の楽天戦で、6回2失点と安定した投球を披露し、勝ち投手となりました。この日の楽天戦にも先発予定で、対楽天4勝目となる、今季9勝目を目指します。