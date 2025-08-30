「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場した。三回の第２打席に一塁強襲安打を放った。３戦連続安打とした。一塁への鋭い打球に、一塁手がダイビングで捕球を試みたが、グラブに収まらず。安打が記録された。