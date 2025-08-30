NIBでは、30日31日に24時間テレビが放送されます。 チャリティーパートナーの氷川きよしさんとともに、県内からも大村市の高校生が出演が決まりました。 その企画とは、“氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト”。 合同練習までの間、氷川さんは応募者とリモートで対話し、それぞれの思いを聞き取りました。 大村市の高校生シンガー YUNAさんにも、氷川さ