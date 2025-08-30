きょう未明、横浜市の交差点で男性が乗用車にひかれ、死亡しました。きょう午前4時すぎ、横浜市金沢区の交差点で、成人とみられる男性が乗用車にひかれ、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していたアメリカ軍施設の警備員・山田真知式容疑者（58）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。取り調べに対し、山田容疑者は容疑を認めていて、「交差点を曲がると異音がした。車を停めると