人吉市の中心部に今年2月に完成した災害公営住宅で、初めての消防避難訓練が行われました。 訓練は、18世帯23人が入居する人吉市の九日団地で、4階から出火したという想定で行われました。 煙が上がると、火事を見つけた住民が声を上げて、別の住民が消防へ通報。屋内にいた人たちは、階段を使って避難しました。 さらに避難訓練の後に住民たちは、「水消火器」を使った初期消火を体験し、階段が使えない場合に備えて「避難はし