今月10日から11日にかけての記録的な大雨で被害を受けた県内の状況を中野洋昌国土交通大臣が視察しています。 中野国交大臣は30日午前、美里町を訪れ大雨の被害状況について宇城地域振興局から説明を受けました。 美里町では地区を流れる「一の谷（いちのたに）川」が氾濫し住宅に土砂が流れ込みました。 美里町民「２階から見ていてちょっとおかしいんじゃない。いつもと違うよと。息子が電話してきた。それで着の身着のままで